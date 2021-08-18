В Башкирии из-за аварии на заводе «Газпром нефтехим Салават» погибли двое мужчин

На заводе «Газпром нефтехим Салават» произошла утечка насыщенного пара в трубах на установке. В аварии погибли двое сотрудников предприятия, пишет «Нефть капитал» со ссылкой на корпоративное издание компании.
Трагедия произошла 3 августа. Работники получили термические ожоги паром. Их доставили в ожоговый центр в Стерлитамаке. Несмотря на оказанную помощь, мужчины скончались.
Предприятие создало комиссию, которая выяснит причины и обстоятельства произошедшего. Установка, на которой прорвало трубу, остановлена. Остальное оборудование завода продолжают работать.
Напомним, накануне произошёл несчастный случай в селе Насибаш Салаватского района. 16-летний работник угольного завода скончался после падения на него железных ворот. После рабочего дня он закрывал ворота, но они упали прямо на него и задавили насмерть. Следком возбудил уголовное дело.
Ещё одна трагедия на предприятии произошла в апреле. Тогда двое сотрудников «Баштрансгидромеханизация» погибли в затонувшем в карьере экскаваторе в Уфимском районе. Как заключили в Гострудинспекции республики, причиной произошедшего стали нарушения требований безопасности при эксплуатации экскаватора, а также плохая организация производства работ. Предприятие оштрафовали.