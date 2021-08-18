В Башкирии из-за аварии на заводе «Газпром нефтехим Салават» погибли двое мужчин

Ещё одна трагедия на предприятии произошла в апреле. Тогда двое сотрудников «Баштрансгидромеханизация» погибли в затонувшем в карьере экскаваторе в Уфимском районе. Как заключили в Гострудинспекции республики, причиной произошедшего стали нарушения требований безопасности при эксплуатации экскаватора, а также плохая организация производства работ. Предприятие оштрафовали.