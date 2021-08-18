Уфимка спасла годовалого ребенка, выпавшего из окна

Уфимка спасла годовалого ребенка, выпавшего из окна
Уфимка спасла годовалого ребенка, выпавшего из окна
Вчера, 17:18ПроисшествияАлександра КонстантиноваФото: 1mediainvest.ru
Женщина по счастливой случайности оказалась рядом.

Сегодня, 18 августа, в Уфе из окна первого этажа выпал мальчик 2020 года рождения. Несчастный случай произошёл в пятиэтажном доме на улице Октябрьской Революции, 71, сообщило Управление гражданской защиты по городу.

Ребёнок упал в приямок в стене дома. На помощь сразу же поспешила женщина, которая услышала плач выпавшего из окна малыша. В это время она была на работе, помещение которой находится на цокольном этаже дома. Женщина осмотрела младенца и вызвала скорую помощь и полицию.

Малыша госпитализировали. Отмечается, что трудно будет выяснить, как ребёнок оказался на подоконнике без присмотра. В это время в квартире были бабушка и отец малыша.

Напомним, накануне в Стерлитамаке произошёл противоположный и, к сожалению, трагический случай. 29-летняя женщина, только что родившая ребёнка, выбросила из окна третьего этажа младенца другой мамы. Малыш погиб. Женщину задержали, в отношении возбудили уголовное дело. Оказалось, за день до своих родов она выписалась из психбольницы, где лечилась от депрессии. А до того, как она заболела, она работала участковым врачом-терапевтом. Кроме того, женщина замужем, и она родила уже второго ребёнка. В Минздраве Башкирии заявили, что женщина угрозы для окружающих не представляет.

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