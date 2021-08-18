Уфимка спасла годовалого ребенка, выпавшего из окна

Напомним, накануне в Стерлитамаке произошёл противоположный и, к сожалению, трагический случай. 29-летняя женщина, только что родившая ребёнка, выбросила из окна третьего этажа младенца другой мамы. Малыш погиб. Женщину задержали, в отношении возбудили уголовное дело. Оказалось, за день до своих родов она выписалась из психбольницы, где лечилась от депрессии. А до того, как она заболела, она работала участковым врачом-терапевтом. Кроме того, женщина замужем, и она родила уже второго ребёнка. В Минздраве Башкирии заявили, что женщина угрозы для окружающих не представляет.