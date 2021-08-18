Объявившей голодовку активистке из Уфы Рамиле Саитовой вызвали скорую помощь на суде

Объявившей голодовку активистке из Уфы Рамиле Саитовой вызвали скорую помощь на суде
Объявившей голодовку активистке из Уфы Рамиле Саитовой вызвали скорую помощь на суде
Вчера, 15:38ПроисшествияАлександра КонстантиноваФото: Скриншот с видео Коммерсанта
Общественница заявила, что заседание выдержать не сможет.

Сегодня, 18 августа, в Кировском районном суде должно было состояться заседание по уголовному делу в отношении Рамили Саитовой, обвиняемой в публичных призывах к экстремизму.

Ранее Саитова объявила голодовку. До начала сегодняшнего заседания она ответила на вопросы журналистов, рассказав, что чувствует себя очень плохо, ведь она не ест уже четыре недели, причём за это время ни один врач её не посетил в СИЗО. Обвиняемой вызвали скорую помощь, сообщает «Коммерсант».

Цель своей голодовки она объяснила тем, что ей отказывают улучшить условия содержания. По словам активистки, её поместили в камеру с ужасными условиями, где ей приходилось спать на холодном полу в тонкой одежде. Чтобы её переместили в другую камеру, она перестала есть. Затем она попросила предоставить ей возможность готовить овощи без соли и микроволновку, чтобы она могла выйти из голодовки, иначе, если она съест какую-то другую еду, она может умереть. Но её просьбу проигнорировали. В госпитализации ей также отказывают.

Напомним, Рамиля Саитова на Youtube-канале опубликовала видеоролик, в котором заявляла, что на Урале необходимо снести кресты, а также требовала от армян и имамов покинуть территорию Башкирии до конца 2020 года. Также она утверждала, что является председателем правительства Башкурдистана. Общественницу задержали в ноябре 2020 года. Суд признал её публикации в интернете запрещенными к распространению в России. Её поместили в СИЗО, также она проходила экспертизу в психиатрической больнице в Базилевке. Судебные заседания по её делу постоянно переносят. Последнее заседание прошло 4 августа, суд продлил срок ареста Саитовой до 14 октября.

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