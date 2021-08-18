Объявившей голодовку активистке из Уфы Рамиле Саитовой вызвали скорую помощь на суде

Цель своей голодовки она объяснила тем, что ей отказывают улучшить условия содержания. По словам активистки, её поместили в камеру с ужасными условиями, где ей приходилось спать на холодном полу в тонкой одежде. Чтобы её переместили в другую камеру, она перестала есть. Затем она попросила предоставить ей возможность готовить овощи без соли и микроволновку, чтобы она могла выйти из голодовки, иначе, если она съест какую-то другую еду, она может умереть. Но её просьбу проигнорировали. В госпитализации ей также отказывают.