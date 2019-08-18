После пьянки: В Уфе ночью мужчина устроил резню отверткой
Вчера, 16:48ПроисшествияНадежда ВалитоваФото: mvd02.ru
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До этого его обидчики брызнули ему из перцового баллончика.
Как рассказали в пресс-службе МВД по РБ, два 18-летних парня гуляли ночью по городу и пили спиртное. В какой-то момент познакомились с мужчиной и пригласили его стать своим собутыльником.
Мужчина решил пригласить молодых людей помочь ему с ремонтом своей легковушки. Завязался спор, переросший в конфликт. Выпившая компания разошлась, но когда владелец авто уже был у подъезда дома, парни брызнули ему в лицо перцовым баллончиком. Тогда мужчина вытащил отвертку и пырнул обидчиков несколько раз.
Свидетели ночной драки оперативно вызвали скорую помощь. Возбуждено уголовное дело.
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