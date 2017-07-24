В Башкирии произошла серьёзная авария

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На дороге столкнулись легковые автомобили.
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: БашДТП
На федеральной трассе М5, в районе села Кандры, произошло ДТП. Очевидцы сообщают о четырех разбитых машинах. Из фотографии, выложенной в одной из социальных сетей видно, что больше всего пострадала иномарка чёрного цвета – раскорёженная она стоит посередине дороги. Белая легковушка от удара съехала в кювет.
О погибших и пострадавших пока не сообщается.
Материалы по теме
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей