В Башкирии произошла серьёзная авария

На дороге столкнулись легковые автомобили.

На федеральной трассе М5, в районе села Кандры, произошло ДТП. Очевидцы сообщают о четырех разбитых машинах. Из фотографии, выложенной в одной из социальных сетей видно, что больше всего пострадала иномарка чёрного цвета – раскорёженная она стоит посередине дороги. Белая легковушка от удара съехала в кювет.