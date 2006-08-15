В Башкирии принудительно госпитализированы больные туберкулёзом

Этого добились сотрудники прокуратуры.

Благовещенская прокуратура провела проверку исполнения законодательства об охране здоровья граждан. Установлено, что трое местных жителей, имея опасную форму туберкулеза, длительное время уклонялись от прохождения обязательного лечения, представляя опасность для здоровья окружающих, сообщает пресс-служба ведомства.

Прокурор обратился с заявлениями в суд о принудительной госпитализации больных граждан на стационарное лечение. Его требования были полностью удовлетворены.

В настоящее время граждане принудительно помещены в лечебное учреждение.

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