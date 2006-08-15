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В Башкирии принудительно госпитализированы больные туберкулёзом
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Директор офиса инвестиционного банка и компании БКС в Уфе Вадим Болтыров рассказал о секретах инвесторов.
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В Башкирии принудительно госпитализированы больные туберкулёзом

Вчера, 10:57ПроисшествияДмитрий СаламатинФото: Интернет
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