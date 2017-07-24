В Башкирии нашли 3-летную девочку, пропавшую на сутки

Она сутки провела в лесу.

В Башкирии нашли 3-летную девочку, которая пропала накануне вечером в деревне Чуюнчи-Николаевка Давлекановского района, сообщили в пресс-службе МВД по РБ. Как следует из сообщения, девочка жива, она сутки провела в лесу. В настоящее время ее везут в больницу на медосмотр.