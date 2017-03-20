В Башкирии бывшего директора рынка будут судить за мошенничество

Общая сумма причиненного им ущерба составила более 90 тысяч рублей.

Прокуратура Ермекеевского района утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 50-летнего бывшего директора МУП «Центральный рынок». Он обвиняется в растрате, мошенничестве и служебном подлоге, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, мужчина с 2010 по 2012 годы тратил деньги предприятия на оплату штрафов, на сумму около 13 тыс рублей. Кроме того, с 2013 по 2015 годы он подделывал справки о своих доходах, занижая размер зарплаты. Фальшивый документ, мужчина использовал для оформления социальной стипендии для дочери. В результате его незаконных действий образовательному учреждению причинен материальный ущерб на сумму около 78 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Отмечено, что прокурор района добился у суда решения о взыскании со злоумышленника причиненного ущерба в размере около 50 тыс. рублей.

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