На рынке Уфы продавали товары с нацистской символикой

В магазине игрушек.

Бижутерия с запрещенным изображением, в виде браслета с орлом и свастикой, продавалась в магазине игрушек. ГТРК «Башкортостан» сообщает, что поначалу браслет свободно лежал на прилавке, однако некоторые покупатели были возмущены и требовали убрать товар.