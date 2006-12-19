На рынке Уфы продавали товары с нацистской символикой

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В магазине игрушек.
Бижутерия с запрещенным изображением, в виде браслета с орлом и свастикой, продавалась в магазине игрушек. ГТРК «Башкортостан» сообщает, что поначалу браслет свободно лежал на прилавке, однако некоторые покупатели были возмущены и требовали убрать товар.
Но продажа не останавливалась. Запрещённый товар отпускали всем желающим. по данному факту сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
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