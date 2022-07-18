В электричку соединяющую Уфу и Оренбург врезался грузовик

О ДТП с рельсовым автобусом следовавшим по маршруту Оренбург - Уфа, которое произошло в Оренбургской области близ поселка Архиповка сегодня, 18 июля стали сообщать очевидцы. В пресс-службе Башкортостанской пригородной пассажирской компании корреспонденту Mkset сообщили, что пока не могут подтвердить или опровергнуть данную информацию. Однако, отметили, что пассажирам, желающим вернуть или же обменять билеты, рекомендовали следить за информацией на сайте БППК.