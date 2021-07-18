В Уфе приставы скрутили адвоката за отказ надеть маску

Сообщается, что адвокат попытался отстоять свое право не надевать маску, опираясь на положения различных статей Конституции и Гражданского кодекса РФ. Но приставы настаивали на том, чтобы он соблюдал масочный режим. В итоге, когда адвокат отказался надевать маску и покинуть задние суда, приставы скрутили юриста и надели на него наручники. Очевидцы сняли происшедшее на видео.