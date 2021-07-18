В Уфе приставы скрутили адвоката за отказ надеть маску

В Уфе приставы скрутили адвоката за отказ надеть маску
В Уфе приставы скрутили адвоката за отказ надеть маску
Сегодня, 14:28ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Mash Batash
Скандал с участием адвоката и судебных приставов произошел на днях в Орджоникидзевском районном суде Уфы.

По предварительной информации, причиной конфликта стал отказ адвоката надеть маску при входе в здание суда. Подробности сообщил телеграм-канал «Mash Batash».

Сообщается, что адвокат попытался отстоять свое право не надевать маску, опираясь на положения различных статей Конституции и Гражданского кодекса РФ. Но приставы настаивали на том, чтобы он соблюдал масочный режим. В итоге, когда адвокат отказался надевать маску и покинуть задние суда, приставы скрутили юриста и надели на него наручники. Очевидцы сняли происшедшее на видео.

Есть также информация о том, что адвокат обратился в полицию с обвинениями в адрес приставов.

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