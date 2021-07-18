В Уфе будут решать вопрос о протезах для мальчика, которому ампутировали кисти рук

По данным минздрава Башкирии, будет собран консилиум с участием детского травматолога и протезиста, на котором будет рассмотрен вопрос о дальнейшей тактике лечения семилетнего ребенка, оставшегося без кистей обеих рук.

Напомним, несчастье случилось десять дней назад в Туймазинском районе Башкирии. В селе Балтай дети во время игры в футбол закинули мяч в трансформаторный щит. Один из ребят полез его доставать и коснулся электрооборудования. Электроожог оказался настолько сильным, что мальчику пришлось ампутировать кисти обеих рук. Как уточнили в пресс-службе минздрава Башкирии, ребенок госпитализирован в ожоговый центр в Уфе. Его состояние врачи расценивают как тяжелое, но не безнадежное. На следующей неделе будет собран очередной консилиум, в рамках которого рассмотрят, в том числе, и вопрос о протезировании мальчика. Тем временем жители Башкирии собирают средства в помощь семье пострадавшего ребенка. Сделать это можно, перечислив средства на карту матери альчика, которая привязана к телефону 8 937 353 66 30, Зульфия Шамиловна Д.

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