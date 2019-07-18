Вылет самолета с детьми до Владивостока задержался на 12 часов
18 июля, 20:40ПроисшествияФото: pxhere.com
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Лайнер с детьми на борту, направлявшийся из Москвы во Владивосток, вылетел с двенадцатичасовой задержкой.
Как сообщает 18 июля газета «Известия», пассажиры самолета летели в детский центр «Океан».
Судно должно было взлететь в 18:00 по московскому времени 17 июля. В результате вылет произошел только следующим утром, в 6:43. Такую задержку авиаперевозчик «Россия» объясняет техническими причинами.
Отмечается, что во время ожидания все пассажиры были размещены в гостиницах и обеспечены питанием.
Принимающая сторона уже подготовила торжественную встречу. В пресс-службе центра «Океан» рассказали, что все пассажиры чувствуют себя хорошо.
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