В реке Белой под Уфой нашли утопленника с привязанными кирпичами
18 июля, 11:12ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Кристина Дейнеко/ Mkset.ru
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Полиция выясняет обстоятельства гибели человека.
Сегодня, 18 июля, стало известно, что в реке Белой возле столицы Башкирии найдено тело погибшего мужчины, смерь которого явно имеет криминальные причины.
Как сообщили «Вести-Башкортостан» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, одежда мужчины была набита кирпичами. Вдобавок пакет с кирпичами был также привязан к его руке.
Личность утопленника установлена, известно, что он до вчерашнего дня считался пропавши без вести. Мужчине 39 лет.
Обстоятельства происшедшего выясняются.
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