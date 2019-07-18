В реке Белой под Уфой нашли утопленника с привязанными кирпичами

Сегодня, 18 июля, стало известно, что в реке Белой возле столицы Башкирии найдено тело погибшего мужчины, смерь которого явно имеет криминальные причины.

Как сообщили «Вести-Башкортостан» со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, одежда мужчины была набита кирпичами. Вдобавок пакет с кирпичами был также привязан к его руке.