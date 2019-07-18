Под Уфой спасатели помешали нетрезвой пловчихе выиграть спор
Девушка упорно отказывалась от помощи спасателей, стремясь переплыть реку.
Управление гражданской защиты Уфы рассказало о курьезном случае из своей практики, который произошел на днях. Ситуация имела место неподалеку от официального пляжа в зоне отдыха «Затон» в Ленинском районе Уфы.
По данным спасателей, 22-летняя девушка решила переплыть старицу реки Белой, но где-то на середине реки уже начала выдыхаться и прихлебывать воду.
Всё это время за ней внимательно наблюдали дежурившие на пляже спасатели, которые в критический момент ринулись на выручку пловчихе.
Однако спасателям пришлось столкнуться с упорным нежеланием потерпевшей быть спасенной. Девушка отказалась от их помощи и отталкивала спасательный круг. Вскоре она повернула к берегу и, видимо, совсем выбившись из сил, точно стала тонуть.
Тогда один из спасателей кинулся в воду, схватил утопающую и помог ей добраться до берега.
Есть версия, что спасенная девушка в момент опасного приключения была нетрезва. Так или иначе, но от медицинской помощи после спасения она отказалась.