Купание без одежды стало поводом для задержания туристов в Таиланде
18 июля, 20:59ПроисшествияФото: pixabay.com
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В Таиланде в ночь на 18 июля задержаны и оштрафованы шестеро туристов за купание в обнаженном виде.
Инцидент случился в провинции Краби, информирует газета «Известия».
Правоохранители задержали пятерых девушек и одного молодого человека из Великобритании, Японии, Австралии и Испании. Выяснилось, что возраст туристов - от 17 до 20 лет. Свой поступок они объяснили тем, что им стало скучно в связи с закрытием заведений общепита из-за религиозных праздников.
Всем задержанным предъявили обвинение в нарушении общественного порядка. Каждому из них пришлось выплатить штраф в сумме 500 бат (около 16,6 долларов США). Молодые люди пообещали впредь не нарушать законы.
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