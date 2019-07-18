Купание без одежды стало поводом для задержания туристов в Таиланде

Правоохранители задержали пятерых девушек и одного молодого человека из Великобритании, Японии, Австралии и Испании. Выяснилось, что возраст туристов - от 17 до 20 лет. Свой поступок они объяснили тем, что им стало скучно в связи с закрытием заведений общепита из-за религиозных праздников.