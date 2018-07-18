В Башкирии мужчину осудили за удары сотрудника полиции и мат
Сегодня, 11:23ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Приговор суда в законную силу еще не вступил.
Житель Стерлибашевского района осужден за применение насилия и оскорбление сотрудников полиции, сообщили в Верховном суде Башкирии.
Инцидент произошел в феврале 2018 года. Пьяный мужчина в кафе в присутствии посетителей высказал в адрес сотрудников полиции слова грубой нецензурной брани, а затем при прохождении медицинского освидетельствования на почве личных неприязненных отношений к сотруднику полиции нанес ему три удара по лицу.
Мужчину осудили за применение насилия, не опасного для здоровья, и публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Он был признан виновным и осужден на один года семь месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.
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