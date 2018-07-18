В Башкирии мужчину осудили за удары сотрудника полиции и мат

Инцидент произошел в феврале 2018 года. Пьяный мужчина в кафе в присутствии посетителей высказал в адрес сотрудников полиции слова грубой нецензурной брани, а затем при прохождении медицинского освидетельствования на почве личных неприязненных отношений к сотруднику полиции нанес ему три удара по лицу.

Мужчину осудили за применение насилия, не опасного для здоровья, и публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Он был признан виновным и осужден на один года семь месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.