Участницу конкурса красоты из Башкирии убили из-за денег и машины

Накануне, 17 июля, стало известно, что пропавшая без вести 28-летняя жительница Абзелиловского района Башкирии Ксения Туленкова-Мецгер найдена убитой в лесу на границе Башкирии и Челябинской области. Об этом сообщили в следкоме.

До этого около суток велись поиски Ксении. Дело в том, что 16 июля молодая женщина поехала в Магнитогорск на встречу с покупателем автомобиля, который она решила продать.

Как сообщили в соцсетях близкие погибшей девушки, Ксения ранее была известна, как участница российского этапа конкурса красоты Missis World, на котором она представляла Челябинск. Уже несколько лет она жила с мужем и ребенком в США и в этом году приехала в гости к родственникам в Башкирию. Во время визита она решила продать автомобиль, оставшийся после отъезда семьи за границу и поехала в сторону Магнитогорска на встречу с покупателем.

Как сообщили в следкоме, убийца уже задержан, им оказался 24-летний житель Магнитогорска, который забил молотком владелицу приглянувшегося ему автомобиля. Следствие продолжается.