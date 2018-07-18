Авария с такси в Москве унесла жизни трех человек

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В Москве три человека погибли в дорожной аварии с участием автомобиля такси.
Как пишет газета «Известия» 18 июля, ДТП произошло в районе улицы Ташкентской. Водитель такси не справился с управлением и врезался в столб освещения. Погибшие – уроженцы Киргизии, у них были российские паспорта.
Очевидцы говорят, что таксист знал мужчин. В тот день он якобы не работал. ГИБДД уже начала проверку.
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