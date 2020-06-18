В ДТП в Мордовии погибли шесть человек

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Мордовии в поселке Николаевка в ночь на 18 июня произошло ДТП. В результате аварии погибли шесть человек.
Как сообщает газета “Известия”, две легковушки врезались на улице Ленина. Произошло возгорание обоих автомобилей. Все, кто находился внутри, скончались.
Также в сети был опубликован видеоролик последствий аварии.
Причины ДТП пока неизвестны. Проводится проверка.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей