В Челябинской области произошло смертельное ДТП с фурой

Большегруз под управлением 36-летнего водителя подмял под себя четыре движущихся попутно легковых автомобиля: «Лада-Гранта», Renault Sandero, Audi Q7 и ВАЗ-2114. После этого он врезался в иномарку Cino. Все автомобили сбавили скорость из-за проведения ремонтных работ на дороге. Водитель фуры начал кричать об отказе тормозов в рацию. Однако избежать аварии не удалось.