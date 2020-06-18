В Челябинской области произошло смертельное ДТП с фурой

В результате аварии с участием большегруза на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и были ранены шесть. ДТП произошло днём 16 июня на 1649 километре трассы Москва-Челябинск.
Причиной аварии стал отказ тормозов у груженной щебнем фуры, сообщает kursdela.biz.
Большегруз под управлением 36-летнего водителя подмял под себя четыре движущихся попутно легковых автомобиля: «Лада-Гранта», Renault Sandero, Audi Q7 и ВАЗ-2114. После этого он врезался в иномарку Cino. Все автомобили сбавили скорость из-за проведения ремонтных работ на дороге. Водитель фуры начал кричать об отказе тормозов в рацию. Однако избежать аварии не удалось.
Через некоторое время после ДТП видеозапись произошедшего была обнародована в соцсетях.
Отмечается, что двоим пострадавшим оказали помощь на месте, двоих отправили на амбулаторное лечение и ещё двоих - в ближайшую больницу.
Специалисты продолжают выяснять все обстоятельства ДТП. Водитель фуры задержан. Возбуждено уголовное дело.