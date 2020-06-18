В Башкирии полицейский продавал сведения об умерших

Следствием и судом установлено, что подозреваемый на должности оперативного дежурного в период с 2016 по 2017 год сообщал информацию об умерших людях и адресах их местонахождения в Стерлитамаке директору ритуального салона.

За каждое сообщение директор перечислял полицейскому от 500 до 1000 рублей. Всего таким путем было получено более 50 тысяч рублей.