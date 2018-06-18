В Гватемале зафиксированы подземные толчки силой 5,6 балла
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17 июня на территории Гватемалы случилось землетрясения магнитудой 5,6 балла.
Данные предоставлены надзорными органами США. Об этом 18 июня пишет газета «Известия».
Очаг землетрясения находился примерно в 100 километрах под поверхностью Земли. Эпицентром подземных толчков стала область в пяти километрах от местечка Гуанагазапа.
Информации о погибших и раненых с места событий пока нет.
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