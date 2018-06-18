В Бельгии в ходе велогонки травмировались около 20 человек

По версии следствия, водитель пытался произвести разворот. Об этом 18 июня пишет газета «Известия».

Маневр женщина осуществляла перед движущимися велосипедистами. Последние ехали со скоростью 70-80 километров в час. Участники велогонки просто не смогли во время остановиться или свернуть.

В результате столкновения не менее 19 спортсменов получили травмы различной степени и тяжести. Среди пострадавших граждане Бельгии, Германии и Голландии.