В Бельгии в ходе велогонки травмировались около 20 человек
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В воскресенье в бельгийской Валлонии автоледи столкнулась с группой велогонщиков.
По версии следствия, водитель пытался произвести разворот. Об этом 18 июня пишет газета «Известия».
Маневр женщина осуществляла перед движущимися велосипедистами. Последние ехали со скоростью 70-80 километров в час. Участники велогонки просто не смогли во время остановиться или свернуть.
В результате столкновения не менее 19 спортсменов получили травмы различной степени и тяжести. Среди пострадавших граждане Бельгии, Германии и Голландии.
По факту произошедшего проводится проверка.
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