В Башкирии медсестра ответит за покалеченного трехлетнего пациента

В Ишимбайском районе бывшая медсестра городской больницы обвиняется по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В июне 2017 года в больницу поступил трехлетний мальчик с нарушением работы желудочно-кишечного тракта. Маленькому пациенту необходимо было поставить клизму, что медсестра и сделала, перепутав флаконы с лекарством и нашатырным спиртом. Мальчик получил химический ожог кишечника.

Пациента госпитализировали в республиканскую детскую клиническую больницу, где провели сложную операцию.