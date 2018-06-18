Изабель Аджани заподозрили в отмывании денег
Сегодня, 17:46Происшествия
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Актриса из Франции Изабель Аджани подозревают в уклонении от уплаты налогов.
Следователи считают, что женщина отмывала средства через созданную на Британских Виргинских островах оффшорную компанию. Об этом 18 июня пишет газета «Известия».
Адвокаты Аджани рассказали, что их подзащитная не отмывала деньги. Компания актрисе была нужна, чтобы делать инвестиции инкогнито. Речь идет о съемках фильма, который так ни вышел.
Весной 2018 года заморские территории Великобритании обязали назвать настоящие имена владельцев оффшорных счетов. Так списки в частности должны предоставить компании Британских Виргинских и Каймановых островов.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей