Изабель Аджани заподозрили в отмывании денег

Следователи считают, что женщина отмывала средства через созданную на Британских Виргинских островах оффшорную компанию. Об этом 18 июня пишет газета «Известия».

Адвокаты Аджани рассказали, что их подзащитная не отмывала деньги. Компания актрисе была нужна, чтобы делать инвестиции инкогнито. Речь идет о съемках фильма, который так ни вышел.