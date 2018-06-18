Число погибших при землетрясении в Японии достигло трех человек
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Накануне в Японии случилось землетрясение.
Сила подземных толчков достигала 6,1 балла. Об этом 18 июня пишет газета «Известия».
По информации японских СМИ, землетрясение стало причиной гибели не менее трех человек. Так в городе Такацуки на 9-летнюю школьницу упала стена бассейна. Один мужчина погиб в Осаке, еще один - в Хигасиедогаве.
Сильных разрушений не зафиксировано. Несмотря на это движение поездов в западной части Японии нарушено. В некоторых областях страны приостановлены поставки газа в жилые дома.
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