В Башкирии животновод погиб под колесами молоковоза

Несчастный случай произошел в Федоровском районе республики.

Гострудинспекция Башкирии завершила расследование несчастного случая, происшедшего 16 мая с животноводом СПК им. М.В. Фрунзе. Об этом сообщает официальный сайт надзорного ведомства.

Установлено, что мужчина попал под колеса автомобиля ГАЗ 4616-01. Молоковоз совершал движение задним ходом во время выезда с территории летнего пастбища. Животновод скончался от тупой закрытой травмы туловища и конечностей, сопровождавшейся множественными переломами.

- Причинами несчастного случая стали: нарушение правил дорожного движения, неудовлетворительная организация производства работ, а также нарушение погибшим работником трудового распорядка и дисциплины труда, - говорится в сообщении Гострудинспекции. - Виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 183 тыс. руб.

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