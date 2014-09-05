МЧС Башкирии вновь объявило штормовое предупреждение

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На завтра, 19 мая, в Башкирии вновь объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются грозы и сильный ветер.
Как сообщает официальный сайт МЧС Башкирии, порывы ветра днем составят 13-18 м/с.
В связи с этим, жителям республики следует:
- проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах;
- убрать вещи с балконов и подоконников, плотно закрывать окна и двери, не находится возле окон;
- при скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточить все электробытовые приборы, выдернуть вилки из розеток;
- на улице избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами;
- быть внимательными на дорогах, водителям снизить скоростной режим.
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