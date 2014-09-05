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МЧС Башкирии вновь объявило штормовое предупреждение
Сюжеты:
Болеем за нашихАнтикоррупцияВласть без цензуры
Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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МЧС Башкирии вновь объявило штормовое предупреждение
Сегодня, 14:10Происшествия
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