МЧС Башкирии вновь объявило штормовое предупреждение

На завтра, 19 мая, в Башкирии вновь объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются грозы и сильный ветер.

Как сообщает официальный сайт МЧС Башкирии, порывы ветра днем составят 13-18 м/с.

В связи с этим, жителям республики следует:

- проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах;

- убрать вещи с балконов и подоконников, плотно закрывать окна и двери, не находится возле окон;

- при скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточить все электробытовые приборы, выдернуть вилки из розеток;

- на улице избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами;

- быть внимательными на дорогах, водителям снизить скоростной режим.

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