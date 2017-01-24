ГИБДД Башкирии разыскивает водителя, сбившего пешехода насмерть
Сегодня, 14:58ПроисшествияФото: gibdd.ru
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Сегодня ночью на автодороге Белорецк-Учалы-Миасс неустановленный водитель, предположительно, грузового автомобиля совершил наезд на 20-летнего местного жителя. В результате аварии пешеход скончался на месте. Водитель с места ДТП скрылся.
Как следует из собщения ГИБДД республики, ДТП произошло сегодня ночью около 3:30 на 79 километре автотрассы.
- Госавтоинспекция Республики Башкортостан обращается с просьбой к свидетелям и очевидцам происшествия сообщить любую имеющуюся информацию по данному факту в полицию, - говорится в сообщении. - При необходимости анонимность гарантируется.
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