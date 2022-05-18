24-летнюю уфимку оштрафовали на 35 тысяч рублей за дискредитацию ВС России

В Уфе 24-летнюю местную жительницу признали виновной в дискредитации российских Вооруженных сил. Об этом сообщает телеграм-канал «Уфа Against».
Сообщается, что девушка вышла вышла на протестную акцию 25 апреля — одиночный пикет прошёл близ уфимского Центрального рынка.
В ходе судебных слушаний, девушка назвала мотивом своего выхода на пикет свою позицию. В соответствии с решением суда, девушка должна будет выплатить штраф в размере 35 тысяч рублей.
Примечательно, что это не первый раз, когда девушка выходила на протестные акции. В марте этого года уфимка уже выходила на одиночный пикет. Также ранее её уже привлекали к административной ответственности за неповиновение распоряжению сотрудника полиции, что также учитывалось в суде при определении размера штрафа.
Напомним, ранее стало известно, что уфимка обратилась в органы правопорядка из-за того, что в окне её соседки был плакат с антимилитаристскими лозунгами. Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь.