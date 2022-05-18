24-летнюю уфимку оштрафовали на 35 тысяч рублей за дискредитацию ВС России

Примечательно, что это не первый раз, когда девушка выходила на протестные акции. В марте этого года уфимка уже выходила на одиночный пикет. Также ранее её уже привлекали к административной ответственности за неповиновение распоряжению сотрудника полиции, что также учитывалось в суде при определении размера штрафа.