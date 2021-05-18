В Башкирии пострадали два человека при опрокидывании легковушки с прицепом в кювет

В Башкирии пострадали два человека при опрокидывании легковушки с прицепом в кювет
В Башкирии пострадали два человека при опрокидывании легковушки с прицепом в кювет
Сегодня, 11:52ПроисшествияАнна КононоваФото: Динар Гильмутдинов/Telegram
Вчера, 17 мая, в Буздякском районе Башкирии произошла авария, в которой пострадали два человека. Об этом сообщил глава республиканской ГИБДД Динар Гильмутдинов.

ДТП случилось на 1357 километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск. 72-летний водитель «Лады Гранты» с прицепом к авто совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате аварии мужчина и его 45-летняя пассажирка были доставлены в больницу. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Всего 17 мая в Башкирии зарегистрировано 11 автомобильных аварий, в которых 13 человек получили травмы. За сутки выявлено порядка 2200 нарушений ПДД, задержаны 27 нетрезвых водителей.

Напомним, 13 мая в Чишминском районе на федеральной трассе М-5 «Урал» 42-летняя жительница Туймазинском района за рулем «Kia Rio» съехала в кювет с последующим опрокидыванием. В результате женщина была доставлена в больницу.

ДТПаварияБашкирия
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