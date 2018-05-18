Авария «Toyota Camry» в Уфе: Водитель уходил от погони

В Уфе 17 мая на пресечении улицы Октябрьской революции и проспекта Салавата Юлаева, инспекторы Полка ДПС ГИБДД Управления МВД России заметили автомобиль «Тойота Камри», маневры которой позволили предположить, что водитель может находиться в состоянии опьянения.

Полицейские попытались остановить иномарку, но водитель не подчинился требованиям инспекторов дорожно-патрульной службы. Сотрудники ГИБДД, включив проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал, начали преследовать водителя-нарушителя и передали ориентировку об автомобиле-нарушителе другим экипажам.

На некоторое время водителю «Тойоты» удалось скрыться из зоны видимости полицейских, но вскоре автомобиль был обнаружен на парковке торгового цента на улице 50-летия СССР. На повторные требования об остановке водитель снова не реагировал и предпринял попытку скрыться: увидев патрульную автомашину, прибавил скорость, во время движения опасно маневрировал, игнорировал все требования остановиться.

На проспекте Салавата Юлаева иномарка столкнулась с металлической опорой. В результате дорожной аварии, водитель получил травмы, его госпитализировали.