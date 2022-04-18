СК возбудил новое уголовное дело на убийцу спасателя в Одинцове

В отношении пенсионера убившего спасателя в Одинцове, следователи возбудили еще одно уголовное дело по двум статьям УК РФ. Речь идет о незаконном обороте оружия, а также незаконном лишении свободы.

Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий, в ходе осмотра места происшествия, изъяты два самодельных устройства, фрагмент двери с пулевым отверстием, смывы крови, 21 охотничий патрон, а также ряд других предметов. Об этом пишет издание RT. Отмечается, что 17 апреля пенсионер из подмосковного Одинцова решил воспрепятствовать работе промышленного альпиниста, переместив часть его альпинистского снаряжения к себе в квартиру. В связи с этим альпинисту пришлось спуститься к нему на балкон. Далее пожилой гражданин, используя самодельное огнестрельное оружие, начал угрожать мужчине, не разрешая покинуть пределы балкона. Альпинист обратился в полицию. «С целью оказания ему помощи к квартире пенсионера прибыл спасатель Мособлспаса и позвонил в дверь квартиры. Однако пенсионер, дверь открыть отказался и произвел выстрел в дверь смертельно ранив спасателя», — говорится в сообщении. Подозреваемый был задержан, проводятся следственные действия.

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