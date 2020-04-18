В Уфе из закрытого на карантин РКБ им. Куватова сбежали семь сотрудников

В Республиканской клинической больнице им. Куватова, печально известной как источник внезапной вспышки коронавируса в республике, произошло ЧП. Накануне оттуда сбежали семь сотрудников.

Властям пришлось обратиться в суд, чтобы шестерых из них вернуть к медикам. По данным пресс-службы Кировского районного суда Уфы, рассмотрение нестандартного дела состоялось вчера, 17 апреля.

В суде, состоявшемся дистанционно, ответчики пытались объяснить свой побег тем, что врачи выпустили их официально. Но затем выяснилось, что шестеро из семи сбежавших не проходили медосмотр в полном объеме.

В итоге, решением Кировского суда шестеро из семи сбежавших отправлены на принудительную госпитализацию. Они проведут в больнице еще две недели. Если их анализы дважды будут «чистыми», они смогут отправиться домой.