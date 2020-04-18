В Башкирии возле водоемов нашли три мужских трупа
18 апреля, 17:28ПроисшествияМинзаля АскароваФото: Mkset.ru
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Об этом рассказали в пресс-службе МЧС республики.
В Башкирские возле трех водоемов обнаружены мертвые мужские тела. Они найдены в течение нескольких дней, отмечается в сообщении пресс-службы МЧС республики.
Одно из тел найдено в реке Белая в Уфимском районе. Мужчина погиб недалеко от села Красный Яр.
В Салаватском районе тело 88-летнего старика. Его нашли жители деревни Ташаулово.
Третье тело находилось в реке Сим недалеко от села Новосимовское Иглинского района.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины этих смертей.
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