В Башкирии возле водоемов нашли три мужских трупа

В Башкирские возле трех водоемов обнаружены мертвые мужские тела. Они найдены в течение нескольких дней, отмечается в сообщении пресс-службы МЧС республики.

Одно из тел найдено в реке Белая в Уфимском районе. Мужчина погиб недалеко от села Красный Яр.

В Салаватском районе тело 88-летнего старика. Его нашли жители деревни Ташаулово.

Третье тело находилось в реке Сим недалеко от села Новосимовское Иглинского района.