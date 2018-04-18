В промзоне Стерлитамака обрушилось здание

Частичное обрушение здания произошло вечером 18 апреля на территории промзоны в Стерлитамаке.

На место отправились силы и средства Стерлитамакского пожарно-спасательного гарнизона в количестве 9 единицы техники и 23 человека личного состава.

Спасатели установили, что произошло подконтрольное обрушение 9-этажного здания цеха ОАО «Синтез-Каучук» размером 24 на 24 метра. Демонтажные работы организованы подрядной организацией ООО «Архитектурные системы», на месте работала тяжелая техника и специалисты.

Здание не эксплуатируемое. Поэтапный демонтаж здания проводится в плановом порядке на протяжении трех месяцев в дневное время. На момент обрушения люди в здании не находились, пострадавших и погибших нет.