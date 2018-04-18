В Башкирии водитель сбил бабушку с годовалым малышом в коляске

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Во время ДТП женщина с ребенком переходила дорогу.
Вчера, 17 апреля, в Туймазах в микрорайоне Молодежный 67-летний мужчина под управлением «Lada Granta» сбил бабушку с годовалым ребенком. Об этом случае сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.
51-летняя бабушка переходила проезжую часть по пешеходному переходу с коляской, в которой находился годовалый мальчик. В результате наезда мальчик получил травмы и доставлен в больницу.
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Обстоятельства происшедшего ДТП выясняются.
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