В Башкирии водитель сбил бабушку с годовалым малышом в коляске

Вчера, 17 апреля, в Туймазах в микрорайоне Молодежный 67-летний мужчина под управлением «Lada Granta» сбил бабушку с годовалым ребенком. Об этом случае сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.