Эксперт: вычислить убийцу по переписке ВКонтакте невозможно

В интернете распространяются скрины переписки предполагаемого преступника – школьника из Стерлитамака, который напал на учительницу с ножом, ранил других школьников, устроил пожар и, возможно, пытался покончить с собой. В этой переписке с другом подозреваемый совершенно четко говорит о том, что готовится сделать и когда, см. фото.

Здесь у многих может возникнуть вопрос: а могли ли спецслужбы, правоохранители предупредить это нападение? Ведь многие в этом уверены: ВКонтакте – это соцсеть, которую буквально насквозь читают спецслужбисты.

Мол, Telegram заблокировали, в котором, якобы наркотики круглосуточно детям продают, террористы переписываются, а тут буквально сразу под боком в своей родной соцсети преступление готовится, которое проворонили.

Фото: mash

Оказывается, всё не так просто.

- В интернете каждое мгновение генерируется такой огромный массив информации, который не способна просканировать, проследить ни одна существующая ныне в мире машина при всем желании. Мир интернета стал настолько быстрым и настолько изменчивым, что мы никогда не будем близки к возможности полного контроля того, что там происходит, – говорит Дмитрий Сидорин, помощник руководителя комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Та информация, которая проходит в социальных сетях, мессенджерах, может анализироваться, в том числе, на предмет предотвращения совершения преступлений. Этим могут заниматься службы, предоставляющие соответствующие услуги связи. Но объем этой информации слишком велик.

- Если вы зайдете в каталог Яндекса, вы увидите помимо крупнейших еще более ста социальных сетей. А любой пользователь может общаться в одном чате, через минуту в другом, потом в третьем, а то и одновременно в нескольких, – продолжает Дмитрий Сидорин.