ЧП в Стерлитамаке: По словам школьников, Артема гнобили за монобровь и рост

Школьница на условиях анонимности рассказала журналистам, что виновник происшедшего – 17-летний Артем был, по ее мнению, «странным». Об этом сообщает издание Сноб.ру.

Девочка отметила, что Артема затравили другие ученики.

- С ним моя одноклассница встречалась в том году. Он был странным очень, но и даже, когда его оскорбляли, он тем же отвечал. Как-то странно отвечал, просто так "шлюхой" называл. Но он был добрый, пока его не обзовут. Над ним часто издевались за то, что у него была монобровь, что он такой высокий, но в этом году утихло все. И тут. Он говорил, что хочет сдохнуть. Насколько я знаю, с ним работали психологи, - рассказала школьница.

Она добавила, что знает о нападении со слов одноклассников Артема.

- Они сидели на уроке информатики, пришел Артем, он был в капюшоне и в черной маске, вытащил нож и сначала пырнул в спину свою одноклассницу Юлю, затем — учительницу Екатерину Альбертовну. Одноклассники начали его останавливать. Еще одна одноклассница, Василиса, не хотела умирать, поэтому разбила окно и прыгнула. Артем принес с собой бензин, вылил и затем кинул спичку, — сообщила ученица.

Когда начался пожар, по ее словам, в школе сработала сигнализация.

- Я сидела на алгебре, когда сработала пожарная сирена, мы выбежали. Я была на первом этаже, посмотрела случайно под лестницу, а там Артем лежит весь в крови. У него там лежал нож, к нему учительница подошла, сказала: «Вставай, тебе плохо что ли?» Он рукой просто махнул, — добавила девочка.

Напомним, ЧП произошло сегодня утром в Стерлитамаке. Утром ученик 9-го коррекционного класса напал на школьников и учительницу информатики с ножом, а после поджег кабинет и попытался покончить с собой. В результате ЧП пострадали четыре человека: учительница, двое школьниц и сам нападавший.