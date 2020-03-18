Житель Уфы жестоко убил друга из-за телефона
18 марта, 15:27ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Кровавое дело вскоре рассмотрят в Калилинском суде Уфы.
Жителя Уфы осудят за грабеж и убийство, передает пресс-служба суда. В сообщении также рассказывается версия следствия.
Предварительно известно, что мужчина находился в квартире вместе со своим знакомым. Приятели вместе распивали спиртные напитки, после чего обвиняемый решил выкрасть телефон убитого.
Когда тот заметил пропажу, то мужчины начали ссориться. В какой-то момент ссора стала все более напряженной, обвиняемый схватил нож и ударил им более 20 раз. Потерпевший скончался на месте происшествия.
Суд по этому делу назначен на 23 марта.
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