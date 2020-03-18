Житель Уфы жестоко убил друга из-за телефона

Жителя Уфы осудят за грабеж и убийство, передает пресс-служба суда. В сообщении также рассказывается версия следствия.

Предварительно известно, что мужчина находился в квартире вместе со своим знакомым. Приятели вместе распивали спиртные напитки, после чего обвиняемый решил выкрасть телефон убитого.

Когда тот заметил пропажу, то мужчины начали ссориться. В какой-то момент ссора стала все более напряженной, обвиняемый схватил нож и ударил им более 20 раз. Потерпевший скончался на месте происшествия.