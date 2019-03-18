В Башкирии водитель осужден за повторное нетрезвое вождение на 200 тысяч

59-летний житель Дюртюлинского района признан виновным по статье «Повторное вождение в состоянии опьянения», сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Ночью в ноябре 2018 года обвиняемый в нетрезвом виде, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за нетрезвое вождение, сел за руль автомобиля и был задержан инспекторами дорожно-патрульной службы в Дюртюлях. Тогда его отстранили от управления транспортным средством.