В Башкирии водитель осужден за повторное нетрезвое вождение на 200 тысяч
Сегодня, 13:09ПроисшествияЗлата ЗуковичФото: Mkset.ru
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Медицинское освидетельствование показало превышение допустимой концентрации алкоголя в семь раз.
59-летний житель Дюртюлинского района признан виновным по статье «Повторное вождение в состоянии опьянения», сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.
Ночью в ноябре 2018 года обвиняемый в нетрезвом виде, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за нетрезвое вождение, сел за руль автомобиля и был задержан инспекторами дорожно-патрульной службы в Дюртюлях. Тогда его отстранили от управления транспортным средством.
Подсудимый вину в совершении преступления признал. Суд приговорил его к штрафу в размере 200 тысяч рублей и лишил права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на два года.
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