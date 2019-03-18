В Башкирии устроили дебош в отделении связи

Двое молодых людей 19 и 20 лет разбили окно и проникли в отделение связи села Узян Белорецкого района, откуда похитили товар, сотовый телефон и денежные средства в размере девяти тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

В помещении был беспорядок, некоторые посылки оказались вскрыты. С места происшествия экспертам-криминалистам изъяли следы обуви.

Осмотр жилища одного из подозреваемых позволил обнаружить и изъять часть похищенного имущества. Сам парень был объявлен в розыск. Через несколько дней сотрудники уголовного розыска нашли сельчанина и доставили в отдел полиции. Другой подозреваемый также был задержан.

Молодые люди признали свою вину и пояснили, что в тот вечер они распивали спиртное. Один из ребят предложил совершить кражу, при этом пообещал другу, что в случае их поимки полицейскими вину возьмёт на себя.

Парни разбили окно отделения связи, сломали решётку и проникли внутрь. В поисках ценных гаджетов они вскрыли несколько посылок, но ничего не нашли. Из сейфа похитили сотовый телефон и деньги. В кураже сельчане рассыпали повсюду стиральный порошок, сложили и взяли с собой продукты питания, канцелярские принадлежности, затем спрятали это всё в бане, поделили деньги и продолжили дома алкогольную вечеринку.