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В Башкирии устроили дебош в отделении связи
Сюжеты:
100 лет БашкирииСмог в СибаеБолеем за наших
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2017 01 11+%d0%94%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b5%d0%ba%d0%be %d0%9a+%230092+%281%29

В Башкирии устроили дебош в отделении связи

Сегодня, 10:08ПроисшествияФото: Mkset.ru
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