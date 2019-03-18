Уфимец выпрыгнул из машины скорой помощи прямо на ходу
Вчера, 19:34ПроисшествияНадежда ВалитоваФото: Артур Салимов./ Mkset.ru
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ЧП произошло на проспекте Салавата Юлаева.
Как сообщает ГТРК Башкортостан со ссылкой на собственные источники, мужчина выпрыгнул из машины скорой помощи прямо на ходу. От полученных тяжелых травм он скончался на месте происшествия.
По данному факту проводится доследственная проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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