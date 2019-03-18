Фото: pxhere.com
Полиция Австралии обыскивает дома родственников стрелявшего в мечетях
Вчера, 18:34Происшествия
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Австралийская полиция провела обыски в двух домовладениях Нового Южного Уэльса. Цель мероприятия - получение информации для помощи в расследовании стрельбы в мечетях Новой Зеландии.
Среди них - дом сестры 28-летнего Брентона Тарранта, который является одним из исполнителей преступления, сообщает газета «Известия» 18 марта.
Семья Тарранта всецело содействует полиции. При этом сам он свою вину не признает.
Известно, что второй дом, в котором проводился обыск, также принадлежит родственнику обвиняемого.
Жертвами нападения на посетителей двух мечетей в Новой Зеландии, которое произошло 15 марта, стали 50 человек. Еще 48 человек были ранены. Власти называют случившееся терактом.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей