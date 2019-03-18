Полиция Австралии обыскивает дома родственников стрелявшего в мечетях

Среди них - дом сестры 28-летнего Брентона Тарранта, который является одним из исполнителей преступления, сообщает газета «Известия» 18 марта.

Семья Тарранта всецело содействует полиции. При этом сам он свою вину не признает.

Известно, что второй дом, в котором проводился обыск, также принадлежит родственнику обвиняемого.