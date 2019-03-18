«Башкиравтодор» наказали на 181 тысячу рублей

8 августа прошлого года по окончанию работ машинист перегонял каток к месту стоянки. При движении по автодороге под уклон произошёл «срыв» силовой передачи, вследствие чего каток покатился без включенной передачи, съехал с дороги и опрокинулся.

Пострадавший получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, вывих левого плеча, ушибленную рану левой голени, надрыв связок шейного позвоночника.

Государственный инспектор труда установил, что причиной несчастного случая явилось необеспечение безопасности работников при эксплуатации строительных машин. При этом комиссия работодателя, первоначально расследовавшая этот случай, не приняла меры по проведению экспертизы катка и не обеспечила составление необходимых планов и схем происшествия.

Работодатель изначально не принял мер к объективному установлению обстоятельств и причин несчастного случая, а также лиц, которые допустили нарушения нормативных требований охраны труда, что повлекло за собой обоснованное обращение гражданина в Гострудинспекцию.

Также выяснилось, что пострадавший не прошел обязательный медицинский осмотр и психиатрическое освидетельствование.