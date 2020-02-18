В Уфе с похитителей мусорных контейнеров взыщут сумму ущерба
Данный вопрос обсуждался даже на оперативке в мэрии.
Сегодня, 18 февраля, на оперативном совещании в администрации Уфы, одним из вопросов для обсуждения стало похищение мусорных контейнеров, происшедшее возле дома №90/1 по улице Ушакова в северной части Уфы. Похищение произошло в воскресенье, 16 февраля.
Благодаря бдительности местных коммунальщиков, похитители были установлены. Причиненный ущерб будет с них взыскан.
— Сначала вандалы в парке «Ватан» устроили разгром, потом остановочные павильоны пострадали от них. Нужно найти и взыскать с виновных сумму ущерба, включая затраты по их восстановлению, — потребовал первый вице-мэр города Салават Хусаинов.
Глава Орджоникидзевского района Уфы Марат Галиуллин, на территории которого произошло похищение, пообещал оперативно решит данный вопрос и отчитаться столичному руководству.