В Москве сотрудники МЧС спасли троих человек во время пожара
18 февраля, 15:09ПроисшествияФото: pixabay.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На северо-востоке российской столицы утром 18 февраля произошел пожар в многоквартирном доме. Сотрудники МЧС спасли из огня троих человек.
Пожар случился в одном из домов по улице Хачатуряна, сообщает газета «Известия».
Сообщение о возгорании на третьем этаже двенадцатиэтажного здания поступило в ГУ МЧС по Москве в 5 часов 49 минут. Отмечается, что площадь пожара составила 25 квадратных метров.
Спасатели помогли выбраться из окна загоревшейся квартиры женщине. Кроме этого, были спасены двое жителей соседних квартир.
К 6 часам 10 минутам возгорание было ликвидировано. Причина произошедшего устанавливается.
Сообщений о пострадавших не поступало.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей