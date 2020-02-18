В Москве сотрудники МЧС спасли троих человек во время пожара

Пожар случился в одном из домов по улице Хачатуряна, сообщает газета «Известия».

Сообщение о возгорании на третьем этаже двенадцатиэтажного здания поступило в ГУ МЧС по Москве в 5 часов 49 минут. Отмечается, что площадь пожара составила 25 квадратных метров.

Спасатели помогли выбраться из окна загоревшейся квартиры женщине. Кроме этого, были спасены двое жителей соседних квартир.

К 6 часам 10 минутам возгорание было ликвидировано. Причина произошедшего устанавливается.