В крупнейшем ТЦ Баку произошел пожар

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В самом крупном торговом центре Баку «Садарак» 18 февраля произошел пожар.
ТЦ расположен в Гарадагском районе столицы Азербайджана, сообщает газета «Известия».
Возгорание было локализовано в 9 часов 35 минут по местному времени (эквивалентно 8 часам 35 минутам по московскому времени). К тушению пожара были привлечены Служба спасения особого риска ИЧС и Госслужба противопожарной охраны.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей