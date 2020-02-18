В Башкортостане при пожаре погибли три человека

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Во время пожара в Уфимском районе Башкортостана погибли три человека. Трагедия произошла в населенном пункте Октябрьский.
Об этом стало известно 18 февраля, сообщает газета «Известия».
Информация о возгорании поступила к сотрудникам МЧС в 2 часа 47 минут по местному времени. Выяснилось, что на улице Салавата Юлаева загорелся деревянный жилой дом. Площадь возгорания составила 54 квадратных метров.
Пожар был ликвидирован в 3 часа 20 минут.
После этого на месте тушения пожарные обнаружили тела троих мужчин.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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